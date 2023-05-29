Канада выиграла ЧМ-2023 по хоккею, Латвия сенсационно завоевала бронзу
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, а Латвия впервые в истории выиграла бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале, состоявшемся в Тампере, Канада обыграла Германию - 5:2. В матче за третье место Латвия в овертайме одолела США - 4:3 - и впервые в истории получила награды чемпионата мира.
По пути к золоту Канада выиграла в плей-офф у Финляндии (4:1) и Латвии (4:2). Латвийцы в четвертьфинале оказались сильнее Швеции (3:1).
ЧМ-2023 по хоккею
Тампере, Финляндия
28 мая
Финал
Канада – Германия 5:2
Матч за 3-е место
США – Латвия 3:4 (ОТ)
- 29 апреля на ЧМ-2023 по хоккею сборная Украины уступила Японии и не смогла выйти во второй по силе дивизион мирового первенства.
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