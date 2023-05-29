Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале, состоявшемся в Тампере, Канада обыграла Германию - 5:2. В матче за третье место Латвия в овертайме одолела США - 4:3 - и впервые в истории получила награды чемпионата мира.

По пути к золоту Канада выиграла в плей-офф у Финляндии (4:1) и Латвии (4:2). Латвийцы в четвертьфинале оказались сильнее Швеции (3:1).

ЧМ-2023 по хоккею

Тампере, Финляндия

28 мая

Финал

Канада – Германия 5:2

Матч за 3-е место

США – Латвия 3:4 (ОТ)