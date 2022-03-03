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Канада выделит Украине средства для слежки за российскими войсками со спутников

3 мартa, 2022 четверг
20:46
Новости

Украинским военным также направят дополнительное оружие

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что ее правительство решило финансировать Украину для отслеживания передвижения российской армии из космоса. Также украинским военным предоставят дополнительное оружие.

"Финансирование поможет украинским военным отслеживать передвижение российских войск посредством современных спутниковых изображений", - написала Ананд в Twitter.

Кроме того, Канада предоставит Украине 4500 реактивных противотанковых установок М72 и 7500 ручных гранат.

  • Напомним, в Конгрессе США заявили о намерении предоставить Украине $600 млн на летальное оружие.
  • Глава НБУ заявил, что Украина суммарно получит $15 млрд международной помощи.
  • Канада вводит санкции против Путина и Лаврова
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Канада
война с Россией
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