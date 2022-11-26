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Канада выделит около $23 млн на экспорт зерна из Украины

26 ноября, 2022 суббота
06:23
Мир

Правительство Канады передаст ООН около 30 миллионов канадских долларов (это около 23 млн долларов США) для поддержки Черноморской зерновой инициативы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на объявление министерства международного развития Канады.

"Канада выделяет 30 млн канадских долларов гуманитарного финансирования Всемирной продовольственной программе ООН для дальнейшей транспортировки украинского зерна по Черноморской зерновой инициативе в страны, которые сталкиваются со значительной продовольственной опасностью", - говорилось в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что деньги "помогут накормить людей со всего мира, страдающих от голода".

"Канада отмечает Украину за безвозмездную передачу ею зерна для помощи в разрешении продовольственного кризиса в рамках гуманитарной инициативы Зерно из Украины, которая была объявлена президентом Зеленским во время саммита G20 на прошлой неделе", - акцентировали в ведомстве.

  • Напомним, Канада выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине.
  • Президент Украины в этот же день поблагодарил Трюдо и правительство, отметив , что Канада – первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Он назвал выпуск облигаций, которые будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире, "беспрецедентным поступком".
  • 24 ноября канадские военные начали учить украинских саперов в Польше.

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ООН
Канада
зерно
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