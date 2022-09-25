Приз крымских татар в ряды армии РФ является причиной для немедленной и жесткой реакции мира, - Зеленский
Канада выделит дополнительный самолет, чтобы доставлять военную помощь Украине
Канада усилит базу военно-воздушных сил в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы
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