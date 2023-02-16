Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Канада выделит дополнительно 7,5 миллиона канадских долларов на разминирование украинских территорий, в частности, на обучение ваших специалистов. В этой работе вы можете на нас рассчитывать", - утвердила министр внешних дел Канады Мелани Жоли во время встречи с главой МВД Украины Игорем Клименко.

Так, Мелани Жоли заверила, что Канада будет в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе со страной-агрессором и сделает все возможное, чтобы страна смогла преодолеть последствия войны и дальше развивалась.

Глава МВД Украины в свою очередь поблагодарил правительство Канады за мощную поддержку, оказанную с начала полномасштабного вторжения России.

"Нас связывают не только большая украинская диаспора, но и совместные проекты, начиная от развития патрульной полиции и реформирования Нацполиции и до сих пор, когда вы нас поддерживаете во время войны", - отметил Игорь Клименко.