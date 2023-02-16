Канада выделит дополнительно 7,5 млн канадских долларов на разминирование и обучение взрывотехников
Украина получит от Канады дополнительные 7,5 млн канадских долларов: их направят на разминирование территорий и обучение специалистов
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"Канада выделит дополнительно 7,5 миллиона канадских долларов на разминирование украинских территорий, в частности, на обучение ваших специалистов. В этой работе вы можете на нас рассчитывать", - утвердила министр внешних дел Канады Мелани Жоли во время встречи с главой МВД Украины Игорем Клименко.
Так, Мелани Жоли заверила, что Канада будет в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе со страной-агрессором и сделает все возможное, чтобы страна смогла преодолеть последствия войны и дальше развивалась.
Глава МВД Украины в свою очередь поблагодарил правительство Канады за мощную поддержку, оказанную с начала полномасштабного вторжения России.
"Нас связывают не только большая украинская диаспора, но и совместные проекты, начиная от развития патрульной полиции и реформирования Нацполиции и до сих пор, когда вы нас поддерживаете во время войны", - отметил Игорь Клименко.
- Напомним, 6 февраля в Польшу прибыл первый Leopard 2, переданный Канадой Украине.
- Также на встрече в формате "Рамштайн" стало известно, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.
- 14 февраля с визитом в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли и провела встречу с Владимиром Зеленским, обсудив первоочередные потребности Украины.
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