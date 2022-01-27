Канада выделит дополнительно $40 млн гуманитарки Украине, а также продлит миссию военной подготовки UNIFIER на три года

Также он пообещал предоставить Украине нелетальное оружие и помогать в противостоянии кибератакам, сообщают Укринформ и CTVNews .



"Канада предоставляет до 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долларов, о котором мы объявили на прошлой неделе", - сказал Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве.



Он сообщил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд приедет в Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.



Трюдо призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического разрешения ситуации".



"Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", - отметил премьер-министр.



Кроме того, после заседания кабинета министров Канады принято решение о пролонгации операции UNIFIER в Украине на 3 года (она должна была закончиться в марте 2022 года). В рамках миссии в нашу страну прибудут в ближайшие дни дополнительно 60 канадских военных (сейчас их 200).



"Наибольший вклад, который Канада сейчас может внести в Украину, - это люди. Мы подготовили, наши воины подготовили более 30 тысяч украинских бойцов. Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии", - сказала министр обороны Анита Ананд.



Правительство Канады также пообещало Украине нелетальное оборудование, обмен разведывательными данными и поддержку в борьбе с кибератаками.

21 января Канада решила предоставить до $120 млн ссуды Украине для поддержания экономической устойчивости страны и реформ управления.