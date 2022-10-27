Канада выделит $708 млн на разработку ядерных технологий с меньшими выбросами
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что страна инвестирует в разработку малого модульного реактора, благодаря которому должны уменьшиться выбросы в окружающую среду
Об этом сообщает Reuters .
Это будет первый коммерческий небольшой модульный реактор в странах большой семерки. Проект разрабатывает коммунальная компания Ontario Power Generation (OPG), и обойдется он в $708 млн.
В сообщении говорится, что именно энергетический кризис, возникший из-за войны войны в Украине, восстановил интерес к атомной энергетике, и ММР следующего поколения считаются более эффективными и быстрыми для строительства, а также помогут ускорить отказ от ископаемого топлива.
"Мы делаем это потому, что ядерная энергия – как источник энергии, не вызывающей выбросов – имеет решающее значение для достижения климатических целей Канады и мира", - сказал Вилкинсон.
Канада вместе с другими странами Большой Семерки намерена до 2050 года достичь нулевых выбросов. Промежуточная цель – до 2030 года сократить выбросы на 40-50% ниже уровня 2005 года. Ожидается, что ММР будет завершен к концу десятилетия, а подготовительные работы начнутся уже в этом году.
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