Канада выделит $541 млн в поддержку Украины и трансатлантической безопасности

Об этом сообщает сайт правительства Канады.

"На саммите премьер-министр анонсировал $541 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности. Новое финансирование для Украины опирается более чем на $8 млрд многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года, и опирается на заявление премьер -министра, сделанное на этой неделе в Латвии, о возобновлении и расширении операции REASSURANCE - части мер НАТО по обороне и сдерживанию в Восточной Европе - и удвоении текущего присутствия Канады в стране", - говорится в сообщении.

Канада будет продолжать оказывать Украине военную технику и обучение, необходимые для самообороны.

Трюдо заявил, что Канада планирует расширить военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные камеры для дронов, а также обеспечивать обучение украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде. В частности, летом Королевский военный колледж Сен-Жан примет курсантов-офицеров из Украины на интенсивную трехнедельную учебную программу, разработанную в партнерстве с НАТО в рамках Программы усовершенствования оборонного образования (DEEP).

Кроме того, Трюдо анонсировал выделение дополнительных $48,8 млн в Комплексный пакет помощи (CAP) Украине.

"Этот вклад, в дополнение к $34,6 млн, объявленным в апреле 2023 года, поддержит предоставление Украине практической помощи НАТО нелетального характера путем пожертвований материалов, в частности топлива, мостового оборудования, пайков и первой помощи. CAP оказывает Украине практическую поддержку и развитие оборонного потенциала, а Канада является одним из ведущих участников", – сообщает правительство Канады.

Также Трюдо объявил о выделении Украине дополнительной помощи по кибербезопасности в размере $2,7 млн для противодействия киберпреступности.

"Канада остается сильным и надежным союзником из-за своего постоянного вклада в НАТО и трансатлантическую безопасность. Мы обеспечиваем военнослужащих Вооруженных сил Канады современным оборудованием, необходимым для выполнения широкого спектра операций, включая обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Канада, как и всегда, активизировала свои действия, и мы будем продолжать поддерживать наших союзников и партнеров сейчас и в будущем", - сказал Трюдо.

Кроме того, Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписала заявление о создании совместной коалиции для подготовки пилотов ВВС Украины к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

"Подписывая заявление, Канада обязуется содействовать многонациональным усилиям по подготовке украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - отмечает канадское правительство.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия прошли в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

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