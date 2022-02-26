Канада вводит санкции против Путина и Лаврова

Об этом сообщает Reuters.



"Мы никогда как глобальное сообщество не делали санкций на него (Путина, - ред.) лично. Это значительный шаг, и он влияет на то, что мы все как западные страны объединены и едины в этом отношении", - заявил Трюдо. .



Он подчеркнул, что санкции касаются значительного личного богатства Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны.



Трюдо дополнительно объявил, что Канада введет санкции против Беларуси и ее лидеров за помощь Путину по вторжению в Украину, а также поддерживает отключение России от международной банковской системы SWIFT.



"Исключение российских банков от SWIFT еще больше усложнит финансирование его жестокости президенту Путину", - заявил Трюдо.



24 февраля сообщалось, что Канада введет санкции против российских министров, банков и ПИК Вагнер и запретит экспорт для РФ.

25 февраля Великобритания заявила о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал НАТО принять немедленные меры против РФ по межбанковской системе платежей SWIFT.

Италия такжеподдержит отключение России от SWIFT.

26 февраля стало известно, что ЕС замораживает европейские активы Путина и Лаврова.