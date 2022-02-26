Канада вводит санкции против Путина и Лаврова
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наложении санкций на президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова за полномасштабную войну против Украины
Об этом сообщает Reuters.
"Мы никогда как глобальное сообщество не делали санкций на него (Путина, - ред.) лично. Это значительный шаг, и он влияет на то, что мы все как западные страны объединены и едины в этом отношении", - заявил Трюдо. .
Он подчеркнул, что санкции касаются значительного личного богатства Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны.
Трюдо дополнительно объявил, что Канада введет санкции против Беларуси и ее лидеров за помощь Путину по вторжению в Украину, а также поддерживает отключение России от международной банковской системы SWIFT.
"Исключение российских банков от SWIFT еще больше усложнит финансирование его жестокости президенту Путину", - заявил Трюдо.
- 24 февраля сообщалось, что Канада введет санкции против российских министров, банков и ПИК Вагнер и запретит экспорт для РФ.
- 25 февраля Великобритания заявила о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал НАТО принять немедленные меры против РФ по межбанковской системе платежей SWIFT.
- Италия такжеподдержит отключение России от SWIFT.
- 26 февраля стало известно, что ЕС замораживает европейские активы Путина и Лаврова.
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