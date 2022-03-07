Канада вводит санкции против десяти россиян, приближенных к Путину

Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV.



"Сегодня Канада объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к этому неоправданному вторжению. Это включает нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, олигархов и сторонников российских властей", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



При этом он не назвал имена этих лиц. Однако указал, что они находятся в списке, который составил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Эти санкции будут оказывать дальнейшее давление на российские власти, включая окружение Владимира Путина", - заявил Трюдо.

Напомним, ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленных на порты и корабли, а также дальнейшие ограничения по технологиям, используемым в военной технике.