Канада вводит новые санкции против России
Канада анонсировала новые санкции против еще 9 россиян и 9 белорусов, близких соратников лидеров российского и белорусского режимов
Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада намерена ввести новые санкции, в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах (Россия) и Регламентом о специальных экономических мерах (Беларусь) в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину и его поддержку белорусским режимом, — говорится в сообщении.
"Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов при содействии нарушению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками лидеров российского и белорусского режимов".
"В дополнение к нескольким действиям, предпринятым Канадой для поддержки Украины и ее народа, эти меры демонстрируют, что Канада не уступит, привлекая Владимира Путина и его помощников к ответственности за их вопиющие и незаконные действия", — говорится в заявлении канадского МИД.
"То, что мир увидел в эти выходные в Буче, отвратительно. Канада не останется в стороне, поскольку продолжаются бессмысленные убийства невинных мирных жителей российскими войсками в Украине. Мы приложим все усилия для того, чтобы нарушения международного права в Украине расследовались, а виновные были привлечены к ответственности. - Канада и в дальнейшем будет сотрудничать со своими международными партнерами для поддержания международного порядка, основанного на правилах, и настаивать на полном расследовании сообщений о военных преступлениях в Буче и других местах в Украине, в том числе Международным уголовным судом (МКС)".
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