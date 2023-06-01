Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

Санкции Канады направлены против ряда лиц, в частности, молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с Россией, а также против Партии Шора, тесно связанной с Иланом Шором, причастным к дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.

"Поскольку Россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы для втягивания страны в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут усилия России, направленные на то, чтобы ограничить национальное правительство Молдовы по осуществлению полного суверенитета над своей территорией", - подчеркивают в МИД Канады.

Там отмечают, что это первый случай введения Канадой санкций против российских коллаборантов в Молдове в соответствии с обязательством, взятым на себя премьер-министром страны Джастином Трюдо во время визита президентки Молдовы Маи Санду в мае 2023 года.