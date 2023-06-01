Канада ввела санкции в отношении пророссийских политиков Молдовы за "втягивание страны в войну против Украины"
МИД Канады в четверг объявил о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы в ответ на полномасштабную агрессивную войну России против Украины
Об этом говорится в сообщении правительства Канады.
Санкции Канады направлены против ряда лиц, в частности, молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с Россией, а также против Партии Шора, тесно связанной с Иланом Шором, причастным к дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.
"Поскольку Россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы для втягивания страны в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут усилия России, направленные на то, чтобы ограничить национальное правительство Молдовы по осуществлению полного суверенитета над своей территорией", - подчеркивают в МИД Канады.
Там отмечают, что это первый случай введения Канадой санкций против российских коллаборантов в Молдове в соответствии с обязательством, взятым на себя премьер-министром страны Джастином Трюдо во время визита президентки Молдовы Маи Санду в мае 2023 года.
- Напомним, ранее на этой неделе Совет ЕС впервые принял регламент о введении санкций за дестабилизацию Молдовы. Под ограничения ЕС попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топдепутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.04
Покупка 37.04Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.78Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное