Канада ввела санкции против российских олигархов Абрамовича и Усманова
Канада ввела санкции против пяти россиян и запретила 32 российским компаниям получать оборонное оборудование из страны
Об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве, сообщает ЕП.
В общей сложности пять граждан РФ были добавлены в пятницу в санкционный список. Кроме Абрамовича и Усманова в списке глава ЦИК Элла Памфилова, судья Елена Морозова и начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук. Этим лицам будет запрещено совершать операции в Канаде, а активы будут заморожены.
Абрамович владеет 28% акций металлургической компании Evraz, работающей в Западной Канаде. Трюдо сказал, что санкции не повлияют на людей, работающих на эту компанию.
"Санкции против российских чиновников и олигархов, таких как Абрамович, направлены на них, чтобы они не могли извлечь прибыль или извлечь выгоду от экономической деятельности в Канаде - или тяжелой работы канадцев, работающих в компаниях, в которые они имеют инвестиции", - сказал Трюдо.
Правительство Канады ввело санкции против 32 организаций и компаний, связанных с российскими военными и службами безопасности.
- Напомним, ранее Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова.
- Канада ввела санкции против Газпрома, Роснефти и их руководителей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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