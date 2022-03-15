Канада ввела санкции против российских чиновников из-за их содействия войне РФ против Украины

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.



"Канада не отступит от поддержки Украины и ее народа. Президент Владимир Путин принял решение продолжить свое незаконное и неоправданное вторжение. Канада не будет сомневаться в введении дальнейших шагов, если руководители России не изменят своих действий", - подчеркнула она.



Санкции наложили на 15 чиновников, "способствовавших выбору президента Владимира Путина ворваться в мирное и суверенное государство". В частности, ограничения касаются заместителя главы правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономического развития Максима Решетникова, главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, командующего Черноморским флотом ВМС Игоря Осипова, главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровкина.



Их деньги и имущество в Канаде заморозят, а самим чиновникам запретят въезд в страну.

Напомним, 26 февраля Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова.

В марте Канада ввела санкции против Газпрома, Роснефти и их руководителей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Канада наложила санкции на российские олигархи Абрамовича и Усманова.

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