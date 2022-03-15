Канада ввела санкции против российских чиновников из-за их содействия войне РФ против Украины
Канада наложила санкции на 15 чиновников РФ, поддержавших войну России против Украины
Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.
"Канада не отступит от поддержки Украины и ее народа. Президент Владимир Путин принял решение продолжить свое незаконное и неоправданное вторжение. Канада не будет сомневаться в введении дальнейших шагов, если руководители России не изменят своих действий", - подчеркнула она.
Санкции наложили на 15 чиновников, "способствовавших выбору президента Владимира Путина ворваться в мирное и суверенное государство". В частности, ограничения касаются заместителя главы правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономического развития Максима Решетникова, главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, командующего Черноморским флотом ВМС Игоря Осипова, главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровкина.
Их деньги и имущество в Канаде заморозят, а самим чиновникам запретят въезд в страну.
- Напомним, 26 февраля Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова.
- В марте Канада ввела санкции против Газпрома, Роснефти и их руководителей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Канада наложила санкции на российские олигархи Абрамовича и Усманова.
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