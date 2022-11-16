Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.

"В санкционный перечень было внесено шесть физических и двух юридических лиц. Эти санкции нацелены против высокопоставленных чиновников, влиятельных сторонников режима и компаний, участвовавших в грубом и систематическом нарушении прав человека в Иране, в том числе жестоких притеснениях протестующих и вредных действиях режима за границей, – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что эти санкции налагаются на чиновников, известных сторонников режима и организации, принимавшие участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране, включая жестокое подавление протестующих, и "злонамеренную деятельность, осуществляемую режимом за рубежом".

"Две организации из списка имеют важное значение для текущей деятельности режима, направленной на дестабилизацию международного мира и безопасности, включая продажу оружия и направление иранского военного персонала для обучения и помощи российским силам в использовании иранского оружия", - добавили в МИД Канады.

Речь идет о связанной с Корпусом стражей Исламской революции производственно-исследовательской компании "Shahed Aviation Industries", которая выпускает дроны-камикадзе, используемые Россией для ударов по территории Украины. Вторая компания, попавшая под канадские санкции, - государственная "Qods Aviation Industries", которая тоже производит дроны для продажи России.

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживается, а им самим запрещается въезд в страну.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их нам".

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