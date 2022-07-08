Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Лебедева, Скабеевой, ряда росСМИ и запретила импорт золота из РФ
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, бизнесмена Лебедева, журналистки Скабеевой, спикера МИД Захаровой, ряда российских СМИ, а также запретила импорт золота из РФ
Об этом информируют на сайте правительства Канады.
8 июля Канада ввела специальные экономические меры против России и Беларуси.
29 лицам запрещается в Канаде участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять им финансовые или другие услуги. Также 15 пропагандистских СМИ попали под санкции.
Персон идентифицировали как российских дезинформационных агентов, которые несут ответственность и поддерживают войну в Украине:
- ЛЕБЕДЕВ Александр Евгеньевич (1959 г.р.)
- ПИМАНОВ Алексей Викторович (09.02.1962 г.р.)
- ИЛЬЯШЕНКО Андрей Витальевич (19.01.1972 г.р.)
- ГАСПАРЯН Армен Сумбатович (04.07.1975 г.р.)
- ШЕЙНИН Артем Григорьевич (26.01.1966 г.р.)
- КУЛИКОВ Дмитрий Евгеньевич (18.11.1967 г.р.)
- ШАДАЕВ Максут Игоревич (11.11.1979 г.р.)
- СУНГОРКИН Владимир Николаевич (16.06.1954 г.р.)
- ДОБРОДЕЕВ Олег Борисович (28.10.1959 г.р.)
- МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович (март 1971 г.р.)
- КЕОСАЯН Тигран Эдмондович (1966 г.р.)
- СКАБЕЕВА Ольга Владимировна (11.12.1984 г.р.)
- ЦВЕТОВ Модест Алексеевич (1963 г.р.)
- БАБАЯН Роман Георгиевич (07.12.1967 г.р.)
- ПРИЛЕПИН Евгений Николаевич (1975 г.р.)
- КРАСОВСКИЙ Антон Вячеславович (1975 г.р.)
- МАМОНТОВ Аркадий Викторович (1962 г.р.)
- НИКОЛОВ Алексей Львович (1957 г.р.)
- АНИСИМОВ Антон Сергеевич (1988 г.р.)
- ЗАХАРОВА Мария Владимировна (1975 г.р.)
- ВОЛК Ирина Владимировна (1977 г.р.)
- ГУНДЯЕВ Владимир Михайлович (20.11.1946 г.р.)
- ХУДОВЕРДЯН Тигран Оганесович (28.12.1981 г.р.)
- ЛИПОВ Андрей Юрьевич (1969 г.р.)
- ЛОГУНОВ Владимир Викторович (01.11.1982 г.р.)
- ТЕРЛЯКОВ Олег Александрович (05.03.1979 г.р.)
- СУББОТИН Вадим Алексеевич (29.03.1983 г.р.)
- ВАГНЕР Милош Эдуардович (1979 г.р.)
- АКОПОВ Петр (1968 г.р.)
- АНДРЕЕВА Екатерина Сергеевна.
Российскими организациями дезинформаторами признали:
- АО "Первый канал России"
- Телеканал Россия-1
- АО "Телекомпания НТВ"
- Россотрудничество
- ТАСС
- Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК)
- Газпром медиа
- Национальная медиа группа
- Телеканал Россия-24
- Смотрим
- Вести.Ru
- RT
- Спутник
- ИА REGNUM
- Роскомнадзор.
Правительство Канады запретило импорт некоторых товаров из золота из РФ, закрывая эти продукты с официальных международных рынков – золото, ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел и их части из драгоценных металлов.
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