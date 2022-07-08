Об этом информируют на сайте правительства Канады.

8 июля Канада ввела специальные экономические меры против России и Беларуси.

29 лицам запрещается в Канаде участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять им финансовые или другие услуги. Также 15 пропагандистских СМИ попали под санкции.

Персон идентифицировали как российских дезинформационных агентов, которые несут ответственность и поддерживают войну в Украине:

ЛЕБЕДЕВ Але ксандр Евгеньевич (1959 г.р.)

ксандр Евгеньевич (1959 г.р.) ПИМАНОВ Алексей Викторович (09.02.1962 г.р.)

ИЛЬЯШЕНКО Андрей Витальевич (19.01.1972 г.р.)

ГАСПАРЯН Армен Сумбатович (04.07.1975 г.р.)

ШЕЙНИН Артем Григорьевич (26.01.1966 г.р.)

КУЛИКОВ Дмитрий Евгеньевич (18.11.1967 г.р.)

ШАДАЕВ Максут Игоревич (11.11.1979 г.р.)

СУНГОРКИН Владимир Николаевич (16.06.1954 г.р.)

ДОБРОДЕЕВ Олег Борисович (28.10.1959 г.р.)

МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович (март 1971 г.р.)

КЕОСАЯН Тигран Эдмондович (1966 г.р.)

СКАБЕЕВА Ольга Владимировна (11.12.1984 г.р.)

ЦВЕТОВ Модест Алексеевич (1963 г.р.)

БАБАЯН Роман Георгиевич (07.12.1967 г.р.)

ПРИЛЕПИН Евгений Николаевич (1975 г.р.)

КРАСОВСКИЙ Антон Вячеславович (1975 г.р.)

МАМОНТОВ Аркадий Викторович (1962 г.р.)

НИКОЛОВ Алексей Львович (1957 г.р.)

АНИСИМОВ Антон Сергеевич (1988 г.р.)

ЗАХАРОВА Мария Владимировна (1975 г.р.)

ВОЛК Ирина Владимировна (1977 г.р.)

ГУНДЯЕВ Владимир Михайлович (20.11.1946 г.р.)

ХУДОВЕРДЯН Тигран Оганесович (28.12.1981 г.р.)

ЛИПОВ Андрей Юрьевич (1969 г.р.)

ЛОГУНОВ Владимир Викторович (01.11.1982 г.р.)

ТЕРЛЯКОВ Олег Александрович (05.03.1979 г.р.)

СУББОТИН Вадим Алексеевич (29.03.1983 г.р.)

ВАГНЕР Милош Эдуардович (1979 г.р.)

АКОПОВ Петр (1968 г.р.)

АНДРЕЕВА Екатерина Сергеевна.

Российскими организациями дезинформаторами признали:

АО "Первый канал России"

Телеканал Россия-1

АО "Телекомпания НТВ"

Россотрудничество

ТАСС

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК)

Газпром медиа

Национальная медиа группа

Телеканал Россия-24

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ИА REGNUM

Роскомнадзор.

Правительство Канады запретило импорт некоторых товаров из золота из РФ, закрывая эти продукты с официальных международных рынков – золото, ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел и их части из драгоценных металлов.

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