Канада ввела санкции против депутата госдумы Третьяка, входящего в зал хоккейной славы в Торонто
Депутат госдумы, а когда-то известный хоккейный вратарь Владислав Третьяк, ставший легендой "Монреаль Канадиенс", попал под санкции Канады
Об этом пишет российское государственное агентство РИА "Новости"
Третьяк в Канаде стал легендой. Он стоял на воротах во всех восьми матчах серии хоккейных игр любителей СССР против профессионалов по НХЛ в 1972 году. А в 1974 году сыграл семь из восьми матчей в такой же серии против сборной североамериканской лиги ВХЛ.
31 декабря 1975 года он сыграл в матче ЦСКА против канадского "Монреаль Канадиенс". Игра закончилась со счетом 3-3, а журналисты по напряжению назвали ее "лучшей в истории хоккея".
В 1989 году он стал первым советским хоккеистом, вошедшим в Зал славы хоккея в Торонто.
В 2003 г. он стал депутатом госдумы.
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