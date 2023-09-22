Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц
В пятницу, 22 сентября, Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц
Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.
Под санкции попал Московский государственный институт международных отношений, издание "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Русское географическое общество", которое возглавляет Шойгу, министр труда Котяков, детские омбудсмены, Клуб "Валдай" ", Акционерное общество "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и другие.
"Продолжаем давление. Цивилизация победит автократическое болото", – пишет Ермак.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, встретился с премьер-министром Канады: Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
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