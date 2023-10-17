Канада ввела санкции против 6 СМИ Молдовы, распространяющих российскую дезинформацию
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник, 17 октября, объявила о введении санкций против девяти молдовских лиц, связанных с российскими олигархами, и шести СМИ, пропагандирующих российскую дезинформацию
Об этом говорится на сайте правительства Канады.
Отмечается, что 9 молдовских лиц, против которых ввели санкции, связаны с влиятельными олигархами, такими как Владимир Плахотнюк и Илан Шор, ранее попавшие под канадские санкции.
"Некоторые лица, в отношении которых сегодня применены санкции, также связаны с политической партией Шора, санкции в которую Канада ввела в июне 2023 года в ответ на ее постоянные усилия дестабилизировать демократически избранное правительство Молдовы в пользу России", - говорится в заявлении правительства Канады .
Кроме того, под санкции попали 6 молдовских телевизионных станций, которые активно пропагандируют и распространяют российскую дезинформацию, чтобы оправдать агрессивную войну России против Украины.
Канада вводит эти санкции против российских коллаборационистов в Молдове в контексте четвертого заседания Платформы поддержки Молдовы, которое состоится 17 октября 2023 года в Кишиневе. Платформа координирует международную поддержку Молдовы в контексте кризиса, вызванного захватнической войной России против Украины.
"Сегодня мы посылаем четкое сообщение злонамеренным физическим и юридическим лицам в Молдове, что поддержка неспровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения Путина в Украину не останется безнаказанной. Мы продолжаем решительно осуждать эту войну и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Молдовы и Украины, защищающих свободу от агрессивных действий Кремля", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
- Также в пятницу, 22 сентября, Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц. В частности, в список попал Московский государственный институт международных отношений, издания "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия" и другие.
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