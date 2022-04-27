Канада ввела санкции против 203 членов террористических "Л/ДНР"
МИД Канады ввел санкции в отношении 203 террористических представителей "ДНР/ЛНР"
Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.
Санкции будут касаться 11 высокопоставленных лиц "Л/ДНР" и 192 членов народных советов. В документе также подчеркнули, что Канада продолжит принимать меры в отношении России, координируя их с партнерами в международном сообществе.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Канада ввела санкции против около 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.
"Попытка аннексии российским режимом отдельных районов Донбасса является грубым нарушением международного права. Сегодняшние меры усиливают давление на президента Путина и тех, кто причастен к происходящим в Украине ужасным событиям. Канада продолжает призывать к немедленному выводу российских войск с украинской земли. Канада будет координировать дальнейшие действия действия со своими партнерами в международном сообществе и продолжать привлекать президента Путина и его сообщников к ответственности за эту бессмысленную войну", - говорится в сообщении канадцев.
- 4 апреля Канада анонсировала новые санкции против еще 9 россиян и 9 белорусов, близких соратников лидеров российского и белорусского режимов.
- 27 апреля стало известно, что Федеральное правительство Канады намерено внести поправки в законодательство и разрешить перераспределение изъятых подсанкционных иностранных активов на компенсации жертвам или помощь в восстановлении иностранного государства.
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