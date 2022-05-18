Канада ввела персональные санкции против Путина

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино в twitter .

По его словам, отныне в Канаду запрещен въезд президенту России Владимиру Путину и еще тысяче попавших под санкции россиян.

"Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения", - написал Мендичино

Он добавил, что все эти лица и так уже находятся под санкциями, однако теперь им будет закрыт доступ в Канаду.

Мендичино заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину в эту трудную для нее минуту.

13 мая Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, экс-жены Путина и их родственников.

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