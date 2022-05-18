Канада ввела персональные санкции против Путина
Канада запретила въезд на свою территорию российскому диктатору Владимиру Путину и еще 1 тыс. граждан РФ
Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино в twitter .
По его словам, отныне в Канаду запрещен въезд президенту России Владимиру Путину и еще тысяче попавших под санкции россиян.
"Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения", - написал Мендичино
Он добавил, что все эти лица и так уже находятся под санкциями, однако теперь им будет закрыт доступ в Канаду.
Мендичино заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину в эту трудную для нее минуту.
- 13 мая Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, экс-жены Путина и их родственников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное