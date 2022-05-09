Канада ввела новые санкции против РФ

Об этом объявили в офисе премьера Канады Джастина Трюдо после завершения его визита в Украину, сообщает Укринформ .

"Премьер-министр объявил, что Канада введет новые санкции, связанные с Россией", - заявили в офисе.

Там заявили, что санкции вводятся против 21 россиянина, в том числе олигархов и близких сторонников режима Путина, а также 19 человек из военной сферы.

Канада также ввела ограничения для пяти компаний, "оказывающих прямую или косвенную поддержку армии РФ".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство отменяет на год все пошлины на товары из Украины.