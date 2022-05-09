Канада ввела новые санкции против РФ
Канада ввела санкции против 40 россиян и пяти компаний, способствовавших полномасштабному вторжению РФ в Украину
Об этом объявили в офисе премьера Канады Джастина Трюдо после завершения его визита в Украину, сообщает Укринформ .
"Премьер-министр объявил, что Канада введет новые санкции, связанные с Россией", - заявили в офисе.
Там заявили, что санкции вводятся против 21 россиянина, в том числе олигархов и близких сторонников режима Путина, а также 19 человек из военной сферы.
Канада также ввела ограничения для пяти компаний, "оказывающих прямую или косвенную поддержку армии РФ".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство отменяет на год все пошлины на товары из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное