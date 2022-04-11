Канада ввела новые санкции против оборонного сектора России
11 апреля правительство Канады одобрило новые экономические санкции, предусматривающие ограничения для 33 предприятий российского оборонного сектора
Об этом сообщают на сайте канадского правительства.
На сайте говорится, что организации, против которых ввели санкции, оказали косвенную или прямую поддержку российским военным, а значит, причастны к военным преступлениям в Украине.
"Канада всегда поддерживала и будет поддерживать Украину. Сегодняшние мероприятия являются последним примером нашей неуклонной поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, которые борются за свою свободу, и требуем привлечения к ответственности виновных в зверствах", - сказала зарубежных министерство. дел Мелани Жоли.
На сайте отмечают, что канадское правительство будет продолжать следить за ситуацией, координировать действия со своими международными партнерами и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.
- Напомним, 10 апреля правительство Канады сообщило, что организует эвакуационные рейсы для украинских беженцев, желающих уехать из Европы, а также обеспечит им проживание на две недели.
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