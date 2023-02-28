Канада ввела новые санкции против иранских чиновников
Канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека
Об этом в Оттаве заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует Укринформ .
Она отметила, что Канада не перестанет поддерживать иранцев и будет отстаивать в дальнейшем их права человека.
"Иранский режим продолжает жестоко ущемлять собственный народ, отказывая ему в основополагающих правах и свободах. Мы слышим иранцев и отмечаем их храбрость и стойкость", - подчеркнула Жоли.
Под новые санкции попали 12 чиновников из Корпуса стражей Исламской революции и Сил правопорядка. Все они "участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране, в том числе во время летальных разгонов демонстраций в курдских районах западного Ирана". Их активы на территории Канады заморозят, а их сами не будут впускать в страну.
"Канада продолжит координировать с международными партнерами реакцию на возмутительное отношение иранского режима к собственному народу, применение им пропаганды и действия, угрожающие международному миру и стабильности", - отметили в МИД Канады.
- 23 января правительство США объявило о введении новых санкций против высокопоставленных руководителей власти в Тегеране, а также Корпуса стражей исламской революции – элитной в Иране силовой структуры, действующей в интересах режима.
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