Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов

Об этом сообщил МИД Канады .

Это третий пакет санкций, которые Канада ввела против Ирана. Его, как и предыдущие, ввели из-за систематических нарушений иранским режимом прав человека, а также из-за действий, направленных на дестабилизацию регионального мира и безопасности.

В новый пакет санкций попали шесть человек и четыре организации. Все они, по словам МИД Канады, напрямую причастны к нарушениям прав человека в Иране, в частности, правам женщин. Также их считают виновными в оправдании репрессий против нелояльных к власти людей.

Так, в санкционный список попали такие организации, как Совет опекунов, Совет целесообразности Ирана и Ассамблея экспертов. Среди лиц, внесенных в список санкций, присутствуют заместитель министра внутренних дел Ирана Сейед Маджид Мирахмади, командующий оперативной базой Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Карами и бывший руководитель телерадиовещательной корпорации Ирана Эззатолла Заргами.

Меры, введенные против этих лиц и организаций, запрещают сотрудничество с ними, а также замораживают любые их активы на территории Канады. Кроме того, людям из санкционного списка запрещен въезд в Канаду.

"Канада настроена постоянно работать над составлением списков лиц и организаций, ответственных за грубые и систематические нарушения прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

19 октября Европейский Союз наложил санкции на Иран в связи с поставками оружия России.