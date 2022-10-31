Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека
В понедельник, 31 октября, Канада ввела уже четвертый пакет санкций против Ирана, причиной которых стали вероятные нарушения прав человека в этой стране
Об этом сообщает Reuters.
Последние санкции касаются четырех человек и двух организаций, в том числе они включат чиновников и правоохранительные силы Ирана, которых Канада обвинила в участии в подавлении и аресте безоружных протестующих.
"Иранский народ, в частности женщины и молодежь, рискует своей жизнью, поскольку слишком долго терпел режим, который подавлял и нарушал их права, – отметила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли и добавила: – Канада продолжит поддерживать иранский народ, который смело требует лучшего будущего" .
- Напомним, 19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.
- 22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека .
- 23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавление последовавших за этим протестов.
- 25 сентября президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно расправиться" с протестами, охватившими сейчас большинство из 31 провинции Ирана.
- 3 октября верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи нарушил молчание по поводу протестов , чтобы обвинить США и Израиль в их организации.
- 20 октября Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов.
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