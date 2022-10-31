Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека

Об этом сообщает Reuters.

Последние санкции касаются четырех человек и двух организаций, в том числе они включат чиновников и правоохранительные силы Ирана, которых Канада обвинила в участии в подавлении и аресте безоружных протестующих.

"Иранский народ, в частности женщины и молодежь, рискует своей жизнью, поскольку слишком долго терпел режим, который подавлял и нарушал их права, – отметила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли и добавила: – Канада продолжит поддерживать иранский народ, который смело требует лучшего будущего" .

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