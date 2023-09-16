Канада ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав человека

Об этом сообщает МИД Канады.

"Новые санкции распространяются на шесть человек, вовлеченных в действия, которые являются грубым и систематическим нарушением прав человека", - отметили в канадском МИД.

Так, санкции были введены против секретаря и трех старших членов Верховной рады Ирана по вопросам культурной революции, ответственной за усиление репрессивной политики в вопросе обязательного ношения хиджаба.

Кроме этого, в пакет был включен высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдской провинции, и наиболее высокопоставленный чиновник парламента Ирана по вопросам национальной безопасности и иностранных дел

Теперь подсанкционным лицам запрещен въезд в Канаду, а их имущество и денежные средства на территории страны замораживаются.