Канада ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав человека
Канада ввела новый пакет санкций против высокопоставленных иранцев, ответственных за массовые нарушения прав человека
Об этом сообщает МИД Канады.
"Новые санкции распространяются на шесть человек, вовлеченных в действия, которые являются грубым и систематическим нарушением прав человека", - отметили в канадском МИД.
Так, санкции были введены против секретаря и трех старших членов Верховной рады Ирана по вопросам культурной революции, ответственной за усиление репрессивной политики в вопросе обязательного ношения хиджаба.
Кроме этого, в пакет был включен высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдской провинции, и наиболее высокопоставленный чиновник парламента Ирана по вопросам национальной безопасности и иностранных дел
Теперь подсанкционным лицам запрещен въезд в Канаду, а их имущество и денежные средства на территории страны замораживаются.
- Также 15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.
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