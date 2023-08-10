Канада ввела новые санкции против Беларуси к годовщине псевдовыборов Лукашенко
Правительство Канады в среду по случаю третьей годовщины протестов в Беларуси против сфальсифицированных выборов президента объявило о введении санкций против девяти физических и семи юридических лиц в ответ на репрессии белорусского режима
Об этом идет речь в сообщении канадского Министерства иностранных дел.
Под санкции Канады попали чиновники, судьи и соратники режима, в частности, председатель Белорусского государственного телевидения Иван Эйсмонт, а также Минобороны, внутренние войска МВД Беларуси и военные производственные и технологические компании.
"Канада самым решительным образом осуждает поддержку белорусским режимом неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое привело к гибели и ранениям тысяч людей, перемещению миллионов, подрыву мировой экономики и обострению глобальных проблем, как продовольственная и энергетическая безопасность", - подчеркнул Канады.
Там также призвали самопровозглашенного белорусского президента "немедленно забрать свою поддержку захватнической войны России против Украины".
- Напомним, 9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.
- 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.
- Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.
- Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.
- Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Белоруссии после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.
- По случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо".
- 9 августа также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ряд новых санкций против режима в Беларуси за подавление свобод и помощь России в войне в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное