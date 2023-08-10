Об этом идет речь в сообщении канадского Министерства иностранных дел.

Под санкции Канады попали чиновники, судьи и соратники режима, в частности, председатель Белорусского государственного телевидения Иван Эйсмонт, а также Минобороны, внутренние войска МВД Беларуси и военные производственные и технологические компании.

"Канада самым решительным образом осуждает поддержку белорусским режимом неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое привело к гибели и ранениям тысяч людей, перемещению миллионов, подрыву мировой экономики и обострению глобальных проблем, как продовольственная и энергетическая безопасность", - подчеркнул Канады.

Там также призвали самопровозглашенного белорусского президента "немедленно забрать свою поддержку захватнической войны России против Украины".