Об этом информирует Reuters .

"В пятницу Канада ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы, ссылаясь на возможные нарушения их правительствами прав человека", - пишет издание.

Сообщается, что меры включают ограничения против 33 действующих или бывших чиновников РФ и шести организаций, причастных к вероятным "систематическим нарушениям прав человека".

Также санкции наложили на 22 человека в Иране, среди которых высокопоставленные работники судебной системы, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры, такие как старшие помощники верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Санкции против Ирана были введены через день после того, как Иран повесил мужчину, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране, согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, первой такой казнью за последние антиправительственные беспорядки", - пишет издание.

Общенациональные протесты вспыхнули после смерти 22-летней курдской иранской женщины Махсы Амини во время жестокого задержания полицией.

Кроме того, Канада ввела санкционные ограничения против 12 человек и трех организаций в Мьянме, выполняющих ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, способствующих поставке оружия и насилию со стороны вооруженных сил.

Как пишет издание, заявляют, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - Канада ввела санкции против более 1500 физических и юридических лиц из страны-спонсора терроризма и Белоруссии.