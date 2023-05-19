Об этом сообщает The Globe and Mail.

Сегодня официальная Оттава объявила о введении более 70 новых ограничений, направленных против людей, поддерживающих незаконные военные действия России и соучастников нарушений прав человека.

Отмечено, что санкции касаются 17 человек и 18 организаций, связанных с российскими компаниями, снабжающими военными технологиями и разработками вооруженные силы РФ, родственников подсанкционных лиц и членов кремлевской элиты.

Кроме того, ограничения применят к 30 лицам и восьми организациям, причастным к нарушениям прав человека Россией, в том числе к похищению украинских детей.