Канада ввела более 70 санкций за причастность к похищению Россией украинских детей и поддержку армии оккупантов
Канада расширила список антироссийских санкций в связи с продолжением РФ ее агрессивной войны против Украины. Ограничения касаются 17 человек и 18 организаций, родственников подсанкционных лиц и членов кремлевской элиты
Об этом сообщает The Globe and Mail.
Сегодня официальная Оттава объявила о введении более 70 новых ограничений, направленных против людей, поддерживающих незаконные военные действия России и соучастников нарушений прав человека.
Отмечено, что санкции касаются 17 человек и 18 организаций, связанных с российскими компаниями, снабжающими военными технологиями и разработками вооруженные силы РФ, родственников подсанкционных лиц и членов кремлевской элиты.
Кроме того, ограничения применят к 30 лицам и восьми организациям, причастным к нарушениям прав человека Россией, в том числе к похищению украинских детей.
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