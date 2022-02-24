Канада введет санкции против российских министров, банков и ПИК Вагнер и запретит экспорт для РФ
24 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении более строгих санкций против РФ и организации безопасного прибытия канадцев из Украины в связи с полномасштабным наступлением России на украинскую территорию
Об этом пишет National Post.
Санкции будут введены против 58 человек и организаций, связанных с РФ. В частности, ограничения затронут крупные российские банки, элиты и ПВК Вагнер. Также санкции наложат на членов Совбеза России, в том числе против главных министров, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, Канада отменит экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые.
Премьер-министр рассказал, что страна организовала для канадцев безопасный выезд из Украины из-за сухопутных границ с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Джастин Трюдо добавил, что правительство государства будет отдавать предпочтение заявлениям о переезде в Канаду от украинцев. Также будет запущена специальная телефонная линия для всех, кто имеет неотложные вопросы о выезде из Украины в Канаду.
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