Канада введет новые санкции против РФ из-за псевдореферендума на оккупированных территориях Украины
Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Reuters .
"Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке взорвать принципы государственного суверенитета, и которые разделяют ответственность за продолжающееся бессмысленное кровопролитие в Украине", - сказал Трюдо.
Он добавил, что Канада не признает результаты фейковых "референдумов" или попыток России незаконно аннексировать украинские территории.
- 26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
- В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.
- Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.
- 27 сентября российские захватчики объявили результаты псевдореферендумов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное