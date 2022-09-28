Об этом сообщает Reuters .

"Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке взорвать принципы государственного суверенитета, и которые разделяют ответственность за продолжающееся бессмысленное кровопролитие в Украине", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада не признает результаты фейковых "референдумов" или попыток России незаконно аннексировать украинские территории.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

27 сентября российские захватчики объявили результаты псевдореферендумов.

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