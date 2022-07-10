Канада введет дополнительные санкции против РФ, - министер иностранных дел
Канада намерена ввести дополнительные санкции против нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России
Об этом объявила министерша иностранных дел страны Мелани Жоли в собственном твиттере.
“Мы непоколебимы в своей поддержке Украины. Мы будем продолжать атаковать российскую казну. Мы не ослабляем давление на российский режим”, - написала она.
Во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что на нефтяной, газовый, химический и производственный сектора приходится более 50% доходов федерального бюджета России, используемых ею для ведения своей незаконной и неспровоцированной войны в Украине.
"Эти санкции являются продолжением серьезных санкций, которые Канада продолжает налагать на российский режим, включая санкции, объявленные 8 июля министром Джоли на встрече G20 на Бали в Индонезии", - говорится на сайте канадского МИД.
Новые санкции будут касаться наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов и транспорта, компьютерного, электронного и электрического оборудования и машин. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.
“Итак, чтобы помочь истощить военную казну президента Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести войну, Канада расширит существующие меры по нефтяному, газовому и химическому секторам, включив промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам содействовать производству товаров, производимых в этих секторах”, - говорится в сообщении.
- 28 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил , что Канада вводит новые санкции против России, под них подпадают 6 физических и 46 юридических лиц. Также страна запретила поставки вооруженных технологий и товаров в Беларусь и ограничила товарооборот предметов роскоши.
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