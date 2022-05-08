Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский
Канада будет увеличивать финансовую помощь для Украины
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Не хватает тяжелого оружия. Мы об этом говорили. Мы знаем, какие государства имеют эту возможность, техническую возможность, чтобы это оружие, какие государства могут нам передать. Мы говорим не только о государствах, которые могут передать, но и о тех государствах, которые могут повлиять на решение того или иного государства. С Джастином я сегодня говорил как с руководителем такого государства", - сказал президент.
Он отметил, что Канада помогает Украине и будет увеличивать помощь.
"Есть спад экономики из-за того, что идет война. И оружием является не только оружие на фронте, но и деньги. Это тоже оружие. Скажу вам откровенно. Канада приняла решение выделить нам 1,5 млрд в год, и уже полмиллиарда мы получили. Это помощь, мощная помощь для нашего государства. Мы благодарны Канаде второй после США по объему такой помощи", - подытожил Зеленский.
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