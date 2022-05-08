English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский

Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский

8 мая, 2022 воскресенье
22:53
война с Россией

Канада будет увеличивать финансовую помощь для Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Не хватает тяжелого оружия. Мы об этом говорили. Мы знаем, какие государства имеют эту возможность, техническую возможность, чтобы это оружие, какие государства могут нам передать. Мы говорим не только о государствах, которые могут передать, но и о тех государствах, которые могут повлиять на решение того или иного государства. С Джастином я сегодня говорил как с руководителем такого государства", - сказал президент.

Он отметил, что Канада помогает Украине и будет увеличивать помощь.

"Есть спад экономики из-за того, что идет война. И оружием является не только оружие на фронте, но и деньги. Это тоже оружие. Скажу вам откровенно. Канада приняла решение выделить нам 1,5 млрд в год, и уже полмиллиарда мы получили. Это помощь, мощная помощь для нашего государства. Мы благодарны Канаде второй после США по объему такой помощи", - подытожил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Канада
Читайте также:
Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
В Афганистане противники Талибана начали военное наступление
Илья Самойленко, Азовсталь
8 мая, 2022 воскресенье
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
Кабул, Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
00:19
Джастин Трюдо
Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары
00:01
Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский
2022, воскресенье
8 мая
23:30
Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"
23:11
Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
22:25
Джастин Трюдо
Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW
22:20
Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра
22:00
Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения
21:55
"Мы должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей": в Варшаве собрались лидеры коренных народов РФ
21:46
Россия дважды обстреляла пограничную территорию в Сумской области
21:00
До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
20:31
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
20:27
Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
20:12
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
19:57
В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
19:28
Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7
19:17
Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ
19:14
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
19:13
В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки
19:02
Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
18:57
Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
18:46
Эксклюзив
ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов
18:39
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
18:21
Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов
18:16
Россия разбомбила дом украинца - героя СССР Петра Дзюбы, который изображен на пропагандистских плакатах, развешанных по всей Москве
18:12
Эксклюзив
Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"
18:07
Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области
18:03
В Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ
18:01
Обновлено
Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
18:00
ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце, - InformNapalm
17:52
Требуется сеанс психотерапии: В Офисе президента отреагировали на адресованное украинцам "поздравление" Путина с 9 мая
17:37
Для передвижения по Мариуполю нужно пройти "фильтрацию" и получить у рашистов три разные справки
17:26
"Путин отдал приказ. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь". Что оккупанты говорят своим женам
17:17
В Украине без света остаются 811 населенных пунктов
17:08
В Броварском районе Киевщины пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
17:05
В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне
17:00
Эксклюзив
Призываю подписать петицию с требованием вывезти людей из Азовстали, - жена командира полка "Азов"
17:00
Эксклюзив
Илья Самойленко, Азовсталь
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
16:47
Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением
16:39
Хорватия поможет Украине с разминированием деоккупированных территорий
16:22
В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV