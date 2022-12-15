Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью разрешить вернуть в Германию турбины, которые находились на ремонте в Монреале", - заявила она.

Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. В Канаде было шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.

Одна из турбин прибыла в Германию, однако в Газпроме заявили , что они якобы не могут ее получить. В компании Siemens и властям Германии позже ответили , что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для Северного потока после ремонта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb