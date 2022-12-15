Канада возобновила санкции в отношении газовых турбин для Северного потока
Канадские власти возобновили действие санкций в отношении турбин для газопровода Северный поток и отозвали разрешение на их выдачу России
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter.
"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью разрешить вернуть в Германию турбины, которые находились на ремонте в Монреале", - заявила она.
- Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. В Канаде было шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.
- Одна из турбин прибыла в Германию, однако в Газпроме заявили , что они якобы не могут ее получить. В компании Siemens и властям Германии позже ответили , что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для Северного потока после ремонта.
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