English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока" - Bloomberg

Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока" - Bloomberg

10 июля, 2022 воскресенье
07:28
Мир Северный поток-2

Канада вернет Германии турбину Siemens, которая необходима для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток"

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

"Канада предоставит ограниченное во времени и отозванное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированной турбины "Северного потока-1" в Германию", - заявил Уилкинсона.

Разрешение на передачу было выдано после продолжительных обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством.

"При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома", – говорится в документе.

Немецкие чиновники призвали Канаду вернуть турбину, опасаясь закрытия "Северного потока" Россией.

  • В Германии не верят , что Северный поток - 1 возобновит работу на полную мощность. Ключевой трубопровод, поставляемый российским природным газом в Европу, может не вернуться на полную мощность после планового ремонта этого месяца.
  • Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил , что в результате войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентации, а "Северный поток" был ошибкой.
  • 24 июня в министерстве экономики Германии заявили , что изучают вопрос о возможности национализации немецкого участка подводного газопровода "Северный поток-2". Планируется отрезать "немецкий" участок "Северного потока-2" от остального газопровода, а затем приспособить уже построенные на суше подсистемы "ПП-2" к мобильным терминалам разгрузки СПГ.
  • 14 июня Газпром объявил , что уменьшает поставки природного газа в Германию через Северный поток-1 на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
  • Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.
  • Плановый ремонт газопровода должен состояться 11 по 21 июля – тогда российский Газпром полностью отключит "Северный поток 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

газ
Германия
Канада
санкции против России
война с Россией
Читайте также:
Бен Ходжес
9 июля, 2022 суббота
Кремль находится в стратегическом шоке, – генерал Ходжес
8 июля, 2022 пятница
Один из вероятных преемников Джонсона уже официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.
На фото Вооруженные силы Украины
8 июля, 2022 пятница
Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 июля
06:50
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины раздаются взрывы, есть пожары, - СМИ
06:29
Джонсон рассматривает возможность покинуть политику, - The Telegraph
03:51
Инфографика
РФ планирует аннексировать Харьковскую область, - ISW
03:05
Россия обстреляла три громады Сумщины 9 июля: все, что известно
02:35
"Ман Сити" отказался продавать Зинченко, - СМИ
02:23
ВСУ нанесли удар по командным пунктам, технике и полевым составам РФ в районе Чернобаевки
02:06
В оккупированном Алчевске пожар, раздались взрывы
01:50
Чисора победил Пулева в бою за WBA International
01:29
РФ держит в Черном море готовыми к запуску 20 крылатых ракет
01:10
Как "Хохол" защищал Марьинку от оккупантов. История от ДПСУ
00:59
РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля
00:47
Франк-Вальтер Штайнмайер
"Не проглотил унижение": Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев, - Spiegel
00:32
Шольц рискует попасть в секс-скандал из-за вечеринки, где девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"
00:08
Есть информация о перспективе перетаскивания резерва РФ из Крыма, - ОК "Юг"
2022, суббота
9 июля
23:27
На войне погиб бывший футболист "Динамо", "Металлиста" и "Ворсклы" Баланчук
23:10
Татьяна Навка и Виктор Петренко
Вице-президент Федерации фигурного катания Петренко выступил на шоу жены Пескова
23:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июля
22:44
ВСУ уничтожили склады РФ в Чернобаевке, Кадиевке и Харцызске
22:42
На фото Владимир Зеленский и Жерар Ларше
"Нашим тылом является 27 стран ЕС": Зеленский рассказал о встрече с главой Сената Франции
22:23
В Киеве все желающие смогут принять участие в военных тренировках
22:12
Белорусские добровольцы
Масштаб Белорусской национально-освободительной армии должен быть таким, чтобы вести переговоры с армией Лукашенко, - представитель добровольцев Прокопьев
21:57
Президент Шри-Ланки уходит в отставку, - спикер парламента
21:38
Эксклюзив
Скоро врагу придется попрощаться с тактикой огневого вала, – военный эксперт Киричевский
21:37
Эксклюзив
Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия, - дипломат Чалый
21:30
Армия РФ набирает контрактников через центры занятости, - ЦПД
21:03
"Имеем связь с большинством медицинских учреждений": На оккупированных территориях продолжают работать врачи
20:50
Эксклюзив
Путину сложно объявить мобилизацию: у России нет базы мобилизационного развертывания, - военный эксперт Грабский
20:44
Эксклюзив
Лавров провалил тест на участие Путина: агрессор на G20 не появится, - дипломат Чалый
20:35
На фото последствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области: Пожар в полях, разрушены помещения и по меньшей мере 6 погибших
20:27
Приложение "Дия"
В "Дию" добавлят документы об образовании
20:19
Эксклюзив
Освобождение правобережья Херсона ликвидирует угрозу для Николаева и Одессы, - военный эксперт Грабский
20:19
Эксклюзив
Николай Маломуж
Оперативная пауза противника подтверждает его огромные потери, - генерал Маломуж
20:17
Обновлено
Кривой Рог
Вилкул сообщил о "прилете" в Кривом Роге
19:54
Эксклюзив
Кремль не хочет провоцировать россиян, потому не обвиняет ВСУ во взрывах в России, - Марк Фейгин
19:49
Андрей Ермак
"Не имеем права лишиться поддержки США". Шабунин и Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией
19:42
Президент уволил главу Херсонской ОГА
19:23
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ отбили наступление оккупантов на Харьковщине и Донбассе, - Генштаб
19:21
"Ты не в Украине, ты в Одессе". Псевдовоенному пришлось извиняться за антиукраинские высказывания
18:54
Помощь переселенцам, пенсии, субсидии, льготы. Расходы госбюджета-2022 увеличены на 81 млрд грн
18:33
Эксклюзив
Если бы у нас были ракеты с дальностью до 300 км, Россия перешла бы к обороне, - боец ВСУ Козловский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV