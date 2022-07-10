Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока" - Bloomberg
Канада вернет Германии турбину Siemens, которая необходима для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток"
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.
"Канада предоставит ограниченное во времени и отозванное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированной турбины "Северного потока-1" в Германию", - заявил Уилкинсона.
Разрешение на передачу было выдано после продолжительных обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством.
"При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома", – говорится в документе.
Немецкие чиновники призвали Канаду вернуть турбину, опасаясь закрытия "Северного потока" Россией.
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