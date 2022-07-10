Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

"Канада предоставит ограниченное во времени и отозванное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированной турбины "Северного потока-1" в Германию", - заявил Уилкинсона.

Разрешение на передачу было выдано после продолжительных обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством.

"При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома", – говорится в документе.

Немецкие чиновники призвали Канаду вернуть турбину, опасаясь закрытия "Северного потока" Россией.