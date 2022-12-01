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Канада в течение суток продала облигации на 500 млн долларов, средства пойдут на поддержку Украины

1 декабря, 2022 четверг
02:36
Экономика

Канада завершила выпуск своих государственных облигаций на 500 млн долларов, средства от продажи которых будут переданы Украине

Как сообщает пресс-служба правительства Канады.

"Вчера правительство Канады успешно завершило выпуск пятилетних облигаций "Суверенитет Украины" объемом 500 млн долл. Полученные средства помогут правительству Украины продолжить предоставлять важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру", - говорится в распространении.

Отмечается, что большинство инвесторов в эти облигации – из Канады и почти 10% (чуть меньше 50 млн долл.) приобрели физические лица. "В целом в список инвесторов входит широкий круг внутренних и международных институциональных инвесторов, разных уровней правительств и иностранных официальных учреждений, таких как центробанки", - отметили в канадском Минфине.

Ожидается, что после переговоров с Украиной полученные от продажи облигаций средства будут вскоре направлены на специальный счет МВФ, на который поступает большинство канадской финансовой помощи Украине.

Указанные облигации были выпущены на рынок 29 ноября и раскуплены в сутки.

В целом в этом году Канада уже предоставила Украине финансовую поддержку в 2,5 млрд долл., что является одним из самых высоких показателей в мире в пересчете на душу населения. Кроме того, еще 2,5 млрд дол. Канада предоставила в виде военной, гуманитарной и другой помощи.

  • Напомним, о намерении выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", которые будут направлены на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией, Джастин Трюдо объявил на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег 28 октября.
  • Президент Украины в этот же день поблагодарил Трюдо и правительство, отметив , что Канада – первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Он назвал выпуск облигаций, которые будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире, "беспрецедентным поступком".

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Канада
помощь Украине
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