Об этом информирует CTV News .

Канада обещает выделить 2,6 миллиарда долларов на финансирование миссии в течение трех лет и развернуть до 2200 военнослужащих в Латвии. Около 800 военнослужащих канадских вооруженных сил уже входят в состав боевой группы под руководством страны в Балтии, что делает ее самой большой зарубежной миссией страны.

Трюдо объявил, что Канада закупит и разместит критически важные системы вооружения и будет готова развернуть дополнительный персонал для реагирования на кризисы союзников, общей безопасности и коллективной обороны.