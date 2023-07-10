Канада увеличит свои военные силы в Латвии более чем вдвое для реагирования на кризисные ситуации
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, заявил, что Оттава более чем удвоит свой вклад в миссию НАТО в Латвии
Об этом информирует CTV News .
Канада обещает выделить 2,6 миллиарда долларов на финансирование миссии в течение трех лет и развернуть до 2200 военнослужащих в Латвии. Около 800 военнослужащих канадских вооруженных сил уже входят в состав боевой группы под руководством страны в Балтии, что делает ее самой большой зарубежной миссией страны.
Трюдо объявил, что Канада закупит и разместит критически важные системы вооружения и будет готова развернуть дополнительный персонал для реагирования на кризисы союзников, общей безопасности и коллективной обороны.
- 7 июля президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письма генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Белоруссии.
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