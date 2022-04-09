Канада упростила въезд для украинских беженцев

Об этом сообщает Global News.



Это одна из ряда мер, которые правительство приняло сегодня, чтобы упростить получение разрешений.



Министр иммиграции Шон Фрейзер сообщил, что Канада не потребует биометрические данные от людей в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также имеющих предыдущие канадские визы и не имеющих проблем с иммиграцией.



Ранее решение о сборе биометрических данных (отпечатки пальцев и фотографию) оставалось на усмотрение "лица, принимающего решение".

Напомним, США ускорит въезд украинских беженцев, ожидающих границы с Мексикой.