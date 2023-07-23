Об этом пишет Reuters.

Сильный дождь начался в пятницу. Всего в сутки в провинции выпала трехмесячная норма осадков.

В результате наводнения смыло дороги, разрушены мосты и затопило здания.

"Мы имеем страшную, важную ситуацию, по крайней мере семь мостов придется заменить или восстановить. Имущественный ущерб, нанесенный домам, невероятен", - сказал премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон.

Он добавил, что провинция будет искать значительную поддержку от федерального правительства.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам в Торонто, что очень обеспокоен наводнениями, и пообещал, что Оттава "будет рядом" для провинции.

Власти объявили чрезвычайное положение в Галифаксе, крупнейшем городе Новой Шотландии, и еще в четырех регионах. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны заброшенные автомобили, почти залитые водой.

В полиции сообщили о двух пропавших без вести детях. Также до сих пор неизвестна судьба двух молодых мужчин, застрявших на автомобиле в воде.

Утром в субботу власти северной части Новой Шотландии приказали жителям эвакуироваться из-за опасений, что дамба у системы реки Сен-Круа может прорваться. Позже они упразднили приказ об эвакуации.