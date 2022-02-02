Канада снова советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину
В связи с эскалацией со стороны РФ МИД Канады рекомендовал своим гражданам избегать путешествий в Украину
Об этом информирует МИД Канады .
"Избегайте всех путешествий в Украину из-за постоянной российской угрозы и риска вооруженного конфликта. Если вы сейчас находитесь в Украине - вам следует покинуть ее, пока доступны коммерческие пути путешествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что из-за российской агрессии в Украине могут быть отменены авиарейсы, что усложнит вылет из страны и нарушен доступ к телекоммуникациям.
- Напомним, в январе Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.
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