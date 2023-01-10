Канада решила закупить 88 самых современных истребителей F-35
Канада заключила контракт на закупку 88 современных истребителей F-35 производства американской компании Lockheed Martin
Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.
Первая партия поступит в Канаду в 2026 году, а на вооружение ВВС эти самолеты полноценно станут в 2029-м. Они заменят находящиеся на вооружении Канады боевые машины CF-18 Hornet еще с 1980-х.
В канадском минобороны отметили, что вооруженные силы страны получат самую современную модификацию самолета, оборудованную лучшими технологиями.
Цена самолетов будет зависеть от даты поставки, первые четыре обойдутся государственной казне в 85 млн дол. США каждый.
Впервые о намерении закупить F-35 объявил предыдущий премьер-министр Канады Стивен Гарпер в 2010 году. После победы на выборах в 2015-м Джастин Трюдо пообещал отказаться от этого соглашения в пользу более дешевых самолетов, а сэкономленные средства использовать на укрепление флота. Однако после длительных переговоров Канада все же договорилась с Lockheed Martin.
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