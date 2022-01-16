Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину

Об этом сообщает Голос Америки.

Канадцев призвали не посещать Украину без необходимости.

"Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью, из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее", - говорится в рекомендациях для путешественников, выпущенных правительством Канады.

Они были обнародованы перед визитом министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, который запланирован на следующую неделю.