Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину
Канада призвала своих граждан избегать поездок в Украину из-за длительной российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее
Об этом сообщает Голос Америки.
Канадцев призвали не посещать Украину без необходимости.
"Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью, из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее", - говорится в рекомендациях для путешественников, выпущенных правительством Канады.
Они были обнародованы перед визитом министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, который запланирован на следующую неделю.
- 15 января стало известно, что глава МИД Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину.
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