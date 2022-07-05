Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", - сказал он.

Трюдо заметил, что Оттава решительно поддерживает присоединение скандинавских стран к альянсу.

"Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса. Их членство сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, чтобы завершить свои процессы ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательство со стороны противников", - заявил премьер Канады.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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