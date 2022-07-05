Канада ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Канада первой из стран-участниц НАТО ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Альянс
Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", - сказал он.
Трюдо заметил, что Оттава решительно поддерживает присоединение скандинавских стран к альянсу.
"Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса. Их членство сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, чтобы завершить свои процессы ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательство со стороны противников", - заявил премьер Канады.
- 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
- Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.05
-
EUR
Покупка 35.24Продажа 36.44
- Актуальное
- Важное