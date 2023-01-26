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Канада рассматривает возможность предоставить Украине четыре танка Leopard, - CBC News

26 января, 2023 четверг
04:54
война с Россией

Канада может присоединиться к "танковой коалиции", передав Украине четыре танка Leopard 2

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CBC News.

"По словам высокопоставленных источников, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не было принято", – говорится в материале.

Отмечается, что объявление о передаче танков может быть сделано уже в четверг, 26 января.

"Один собеседник рассказал, что Канада, вероятно, передаст Украине модель танка А4 – старейшую из имеющихся у вооруженных сил страны. Канада купила А4 у Нидерландов во время войны в Афганистане", - уточняет издание.

В то же время Джастин Трюдо в среду не стал брать обязательств по передаче танков.

"Сегодня никаких объявлений я делать не буду, но уверяю, что мы очень тщательно присматриваемся к тому, что еще можем сделать для помощи Украине", – ответил премьер-министр на вопрос о возможности вхождения Канады в "танковую коалицию".

  • Напомним, 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
  • В этот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.
  • Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направляются в Украину.
  • Лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и Италии 25 января договорились продолжать военную поддержку Украины "в тесной евроатлантической координации".
  • Ранее стало известно, что Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard . Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил , что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.
  • Также Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.
  • По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.
  • 14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

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Канада
оружие для Украины
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