Канада расширила санкции против России: запрет на экспорт и импорт предметов роскоши и персональные ограничения

Об этом объявили в министерстве иностранных дел Канады.

“Правительство Канады запрещает экспорт в Россию определенных предметов роскоши, среди которых: алкогольные напитки, табак, некоторые текстильные изделия и спортивная одежда, обувь, роскошная одежда и аксессуары, ювелирные изделия, столовые приборы и произведения искусства. Канада также запрещает импорт определенных предметов роскоши из России, в том числе алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных бриллиантов", - говорится в распространенном сообщении.

Общая стоимость запрещенных товаров составляет $75,7 млн.

Канада также ввела личные санкции еще на 14 российских олигархов, членов их семей и приближенных к Путину и его режиму людей.

"Эти лица напрямую позволили начать бессмысленную войну Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания украинского народа", - отметили в ведомстве.

Канада расширила запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться для производства оружия.