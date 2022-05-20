Канада расширила санкции против России: запрет на экспорт и импорт предметов роскоши и персональные ограничения
Канада расширила санкции против России, запретив экспорт и импорт предметов роскоши из и в страну-агрессор
Об этом объявили в министерстве иностранных дел Канады.
“Правительство Канады запрещает экспорт в Россию определенных предметов роскоши, среди которых: алкогольные напитки, табак, некоторые текстильные изделия и спортивная одежда, обувь, роскошная одежда и аксессуары, ювелирные изделия, столовые приборы и произведения искусства. Канада также запрещает импорт определенных предметов роскоши из России, в том числе алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных бриллиантов", - говорится в распространенном сообщении.
Общая стоимость запрещенных товаров составляет $75,7 млн.
Канада также ввела личные санкции еще на 14 российских олигархов, членов их семей и приближенных к Путину и его режиму людей.
"Эти лица напрямую позволили начать бессмысленную войну Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания украинского народа", - отметили в ведомстве.
Канада расширила запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
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