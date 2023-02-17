Канада профинансирует шесть проектов в Украине: выделяют более 16 млн долларов США
Чиновники Канады выделяют более 21 млн канадских долларов (более 16 млн долларов США) на реализацию шести проектов в Украине
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.
"Вклад Канады в размере более 21 миллиона долларов на финансирование проекта направлен на укрепление безопасности, подотчетности и стабилизационных усилий Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.
Канадское финансирование получат шесть проектов.
Большую часть средств, 7,5 млн. долларов, получит компания Tetra Tech, которая обучает и обеспечивает оборудованием украинских саперов. Также она повышает осведомленность населения о минной опасности.
Также около 5 млн долларов получит Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта. Деньги будут использованы для поддержки жертв сексуального насилия и помощи правоохранительным органам в документировании этих преступлений.
Вовлеченная в реформирование Нацполиции в военном контексте организация Alinea International получит 4,8 млн долларов.
Еще 3 млн долларов перечислят Немецкому фонду Маршалла США, средства пойдут на помощь украинским медиа и гражданскому обществу на освобожденных территориях.
Остальные средства распределят между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией Женские инициативы за гендерную справедливость.
- 26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2. Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинским экипажам.
- Уже 4 февраля власти Канады отправили Украине первый танк Leopard 2. 6 февраля в Польшу прибыл первый Leopard 2, переданный Канадой Украине.
- Также на встрече в формате "Рамштайн" стало известно, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.
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