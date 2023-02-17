Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

"Вклад Канады в размере более 21 миллиона долларов на финансирование проекта направлен на укрепление безопасности, подотчетности и стабилизационных усилий Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Канадское финансирование получат шесть проектов.

Большую часть средств, 7,5 млн. долларов, получит компания Tetra Tech, которая обучает и обеспечивает оборудованием украинских саперов. Также она повышает осведомленность населения о минной опасности.

Также около 5 млн долларов получит Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта. Деньги будут использованы для поддержки жертв сексуального насилия и помощи правоохранительным органам в документировании этих преступлений.

Вовлеченная в реформирование Нацполиции в военном контексте организация Alinea International получит 4,8 млн долларов.

Еще 3 млн долларов перечислят Немецкому фонду Маршалла США, средства пойдут на помощь украинским медиа и гражданскому обществу на освобожденных территориях.

Остальные средства распределят между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией Женские инициативы за гендерную справедливость.