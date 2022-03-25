Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Канада продолжит предоставлять Украине военную оснастку, - Трюдо

Канада продолжит предоставлять Украине военную оснастку, - Трюдо

25 мартa, 2022 пятница
07:02
война с Россией Джастин Трюдо

Канада продолжит поставлять Украине военную оснастку и готова закупать оборудование специально для украинцев

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Мы продолжим пытаться помочь Украине как сможем. Поскольку президент Владимир Зеленский просит о разнообразном оснащении, мы изучаем, что именно можем послать", - подчеркнул он.

По словам премьер-министра Канады, страна готова закупать нужное оборудование напрямую для украинцев. Однако Джастин Трюдо не объяснил, что именно его страна может поставить Украине.

Ранее канадский министр обороны Анита Ананд отметила, что у Канады практически закончилось избыточное вооружение, которое страна могла бы предоставить Украине, не уменьшая свою боеспособность.

  • Напомним, ранее Канада запретила своим солдатам присоединяться к Интернациональному легиону для защиты Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Канада
Джастин Трюдо
Читайте также:
Anonymous
23 мартa, 2022 среда
Владимир Зеленский медленно, но уверенно денацифицирует Россию, - Anonymous
збили російський Мі-35
24 мартa, 2022 четверг
ВСУ сбили российский Ми-35, - Минобороны
24 мартa, 2022 четверг
Подрыв судна оккупантов в порту Бердянска: ВСУ сообщили об уничтожении большого десантного корабля "Орск"
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.91
  • EUR
    Покупка 32.21
    Продажа 33.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 мартa
09:27
Украинские военные сбили над Одесской областью российские беспилотники, - ОВА
09:23
Эксклюзив
В Чернигове большинство людей осталось без водоснабжения и электричества, - журналист
09:12
Россияне пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь, - мэр
09:02
Эксклюзив
"Люди сидят в подвалах, уехать почти невозможно, некоторых принудительно вывозят в россию": блоггер о ситуации в Мариуполе
08:53
Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную статью на украинском - впервые в истории не на ирландском или английском языке
08:46
В Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза
08:45
Эксклюзив
Ночь в Киевской области прошла горячо: ВСУ и ТРО уничтожили более 12 танков и 10 единиц бронированной техники российских оккупантов, - Сабий
08:36
Россияне повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
08:22
В Украине из-за войны погибли 135 детей, 184 получили ранения, - Офис генпрокурора
08:09
Эксклюзив
экономика
В Одессе волонтеры начали собирать помощь военным в биткоинах, - депутат Одесского райсовета
08:07
Россияне всю ночь обстреливали Луганщину и убили двух человек, - Гайдай
07:44
В Херсоне оккупанты похитили депутата райсовета Афанасьева, - облсовет
07:21
Эммануэль Макрон
Макрон позволяет французским компаниям самостоятельно решать, оставаться ли на российском рынке
06:48
В течение суток ВСУ отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков и 9 артиллерийских систем. Агрессор потерял более 200 военных, - Генштаб
06:38
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: результаты матчей плей-офф квалификации
05:56
Евросоюз обязался помочь Украине в восстановлении после войны
05:18
Запорожье
В Запорожской области на полтора дня введут комендантский час
05:12
Ярослав Качинский
Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, - Качиньский заявил, что Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев
04:29
Все больше российских военных переходят на сторону Украины, - разведка
03:56
Россияне бросились покупать антидепрессанты, снотворные и противозачаточные средства, - Reuters
03:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 24 марта
03:25
Андрей Павелко
Предлагаю рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу в Украине и Великобритании, – президент УАФ
03:03
Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов
02:31
Мы найдем каждого русского военного. Не думайте, что ваши фамилии нам не известны, - Верещук
02:03
Центр противодействия дезинформации дал совет украинцам: как бороться с бессонницей
01:50
Анджей Дуда ответил на угрозы России польской поговоркой
01:48
Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и второй раз подряд не сыграет на ЧМ по футболу
01:38
В болгарской столице прошло массовое шествие в поддержку Украины. Видео
01:15
Минус один Су-34 и четыре крылатые ракеты России. Воздушные силы Украины рассказали о результатах дня
01:13
В результате нанесения удара по оккупированному порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов" - Генштаб
01:02
"Где-нибудь в людном месте в Польше". Экскомандующий НАТО в Европе считает, что Путин способен использовать ядерное оружие против страны Альянса
00:55
Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Сходи на свою набережную, посмотри на обувь и увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире, - Зеленский обратился к Орбану
00:48
В этой войне нельзя без победы, - Зеленский
00:37
Вы применили санкции, мы благодарны, но это было немного поздно, потому что если бы это было раньше, то Россия не пошла бы войной, - Зеленский призвал Евросовет не опоздать с членством Украины в ЕС
00:26
Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта
00:18
Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине
2022, четверг
24 мартa
23:49
Оккупанты совершили артобстрел по Калиновке на Киевщине, есть погибшие
23:47
Вместо живых детей предлагаю себя. Генерал Аброськин готов отдать свою жизнь в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя
22:44
В Херсоне оккупанты обокрали квартиру, где когда-то жила Катерина Гандзюк
22:42
Урсула фон дер Ляйен
Европа не позволит Путину потребовать плату за газ в рублях, - дер Ляйен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV