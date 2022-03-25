Канада продолжит предоставлять Украине военную оснастку, - Трюдо
Канада продолжит поставлять Украине военную оснастку и готова закупать оборудование специально для украинцев
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
"Мы продолжим пытаться помочь Украине как сможем. Поскольку президент Владимир Зеленский просит о разнообразном оснащении, мы изучаем, что именно можем послать", - подчеркнул он.
По словам премьер-министра Канады, страна готова закупать нужное оборудование напрямую для украинцев. Однако Джастин Трюдо не объяснил, что именно его страна может поставить Украине.
Ранее канадский министр обороны Анита Ананд отметила, что у Канады практически закончилось избыточное вооружение, которое страна могла бы предоставить Украине, не уменьшая свою боеспособность.
- Напомним, ранее Канада запретила своим солдатам присоединяться к Интернациональному легиону для защиты Украины.
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