Канада продолжит обсуждение с союзниками визовых ограничений для россиян, - глава парламентского комитета иностранных дел Эхсасси
Канада продолжит сосредотачиваться на теме введения визовых ограничений для граждан РФ в дискуссиях с партнерами
Об этом заявил глава комитета иностранных дел Палаты общин парламента Канады Али Эхсасси, передает Радио Свобода .
"Я хорошо знаю, что были дискуссии, которые продолжались в Европе. И я могу заверить вас, что мы и дальше будем сосредоточены на них, и эти дискуссии будут продолжаться между Канадой и нашими союзниками", - сказал Эхсасси в интервью на полях саммита Forum 2000 в Праге.
28 августа стало известно о намерении ЕС полностью расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
Тем не менее, государства ЕС обсуждают возможность снять визовые ограничения с российской молодежи в возрасте до 25 лет.
Ранее Германия и Франция выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Они настаивают на сохранении действующих норм, позволяющих определенным категориям граждан РФ въезжать в ЕС.
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили , что введут визовые ограничения для граждан РФ независимо от решения Еврокомиссии.
31 августа глава ЕС Жозеп Боррель сообщил , что ЕС полностью останавливает соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.
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