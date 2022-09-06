Об этом заявил глава комитета иностранных дел Палаты общин парламента Канады Али Эхсасси, передает Радио Свобода .

"Я хорошо знаю, что были дискуссии, которые продолжались в Европе. И я могу заверить вас, что мы и дальше будем сосредоточены на них, и эти дискуссии будут продолжаться между Канадой и нашими союзниками", - сказал Эхсасси в интервью на полях саммита Forum 2000 в Праге.

28 августа стало известно о намерении ЕС полностью расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Тем не менее, государства ЕС обсуждают возможность снять визовые ограничения с российской молодежи в возрасте до 25 лет.

Ранее Германия и Франция выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Они настаивают на сохранении действующих норм, позволяющих определенным категориям граждан РФ въезжать в ЕС.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили , что введут визовые ограничения для граждан РФ независимо от решения Еврокомиссии.

31 августа глава ЕС Жозеп Боррель сообщил , что ЕС полностью останавливает соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.