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Канада продлила действие программы упрощенного въезда для украинцев CUAET

22 мартa, 2023 среда
22:07
Мир

Продлено действие Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) – программы, созданной для поддержки украинцев, пострадавших от российского вторжения

Об этом сообщает правительство Канады.

О продлении программы CUAET объявил Шон Фрейзер, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

Это означает, что:

  • Украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 бесплатно подавать документы на получение визы CUAET;
  • Любой, кто имеет визу CUAET, сможет поехать в Канаду до 31 марта 2024 года в соответствии со специальными мерами;
  • Владельцы CUAET, уже находящиеся в Канаде, смогут до 31 марта 2024 года бесплатно продлить или изменить свой временный статус с помощью этих мер.

Для украинцев и членов их семей по прибытии будут доступны услуги по поселению. Кроме того, по прибытии в Канаду украинцы смогут воспользоваться одноразовой временной финансовой поддержкой и доступом к экстренному жилью на срок до 2 недель, если это будет необходимо.

"Мы по-прежнему отданы помощи убегающим от незаконного и неоправданного вторжения России в Украину. Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное безопасное убежище и жизненно важные услуги и поддержку, необходимые для процветания в общинах по всей Канаде. Канада будет продолжать поддерживать народ Украины, включая тех, кто был вынужден убегать от бессмысленного вторжения России", – отметил Шон Фрейзер

После 15 июля 2023 г. украинцы, желающие приехать в Канаду из-за границы, все еще смогут подать заявление на получение визы или разрешения на работу или обучение через другие существующие программы временного проживания, но они будут подлежать оплате и стандартным требованиям.

Справка. Программа Канадско-Украинского разрешения на экстренный выезд (CUAET) запущена в марте 2022 года для поддержки пострадавших от российского вторжения украинцев. Она предоставляет украинцам и ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временные резиденты на срок до 3 лет. Они также имеют право на бесплатное открытое разрешение на работу или разрешение на обучение, позволяющее им устроиться на работу почти к любому канадскому работодателю или зарегистрироваться в образовательной программе в Канаде.

CUAET предоставляет гостевую визу (Visitor Visa) для временного пребывания украинцев в Канаде, которая освобождена от сборов, действительна в течение 10 лет или до истечения срока действия паспорта, разрешает въезд и выезд в/из Канады, обрабатывается в приоритете, дает возможность одновременно подать заявку на получение разрешения на работу.

По прибытии в Канаду украинцам предоставляется статус посетителя, работника (в случае подачи заявки на получение разрешения на работу сроком до трех лет), ученика/ студента (для тех, кому не исполнилось 18 лет и кто хочет учиться в Канаде, в случае подачи заявки на получение разрешения на обучение). Временные резиденты могут подать заявку на постоянное проживание по разным программам, если решат остаться в Канаде по истечении своего временного пребывания.

Канада
война с Россией
беженцы из Украины
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